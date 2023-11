Vi ricordate l’ex Roma Sadiq? Il gol pazzesco in Sociedad-Siviglia | VIDEO

CalcioWeb

Umar Sadiq si è messo in mostra nell’ultima giornata della Liga spagnola e non è passato inosservato il gol pazzesco realizzato in occasione di Real Sociedad-Siviglia della 14ª giornata del campionato spagnolo. Ex conoscenza del calcio italiano con le maglie di Spezia, Roma, Bologna, Torino e Perugia, nel corso della carriera ha indossato anche le divise di NAC Breda, Rangers, Partizan e Almeria. Attualmente gioca alla Real Sociedad.

La gara contro il Siviglia si è conclusa sul risultato di 2-1. La sfida si sblocca dopo appena 3 minuti con un autogol di Dmitrovic, al 22′ il gol incredibile di Sadiq.

L’azione personale dell’ex Roma è stata di altissimo livello, poi due dribbling ed il bolide che si è infilato alle spalle del portiere Dmitrovic. Al 60′ il gol della bandiera di En Nesyri.

Stop that Umir Sadiq. pic.twitter.com/Mc5vElHhhC — Stop That Football (@stopthatfooty) November 26, 2023