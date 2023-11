Fabrizio Corona svela il motivo della rottura tra Vieri e il trio Cassano-Adani-Ventola

CalcioWeb

La notizia non è passata di certo inosservata. E’ diventata virale la rottura della Bobo Tv formata proprio da Christian Vieri, poi Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola. “Da stasera ci sono solo io alla Bobo Tv. Ringrazio Adani, Cassano e Ventola per la loro presenza e collaborazione avuta fino ad oggi. Ora andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono da casa e faremo dei format nuovi nei quali vi renderò più partecipi, ok?”, l’annuncio in diretta di Bobo Vieri.

Fabrizio Corona, attraverso il sito dillingernews.it, ha svelato tutti i dettagli. Secondo quanto riferito dietro l’esplosione della BoboTv ci sarebbero gelosie e liti. Alla fonte della lite tra i protagonisti ci sarebbe la crescente tensione e il crescente malcontento per la gestione organizzativa. Ad andare via sarebbe stato per primo Adani, seguito a ruota da Cassano.

Al telefono con Fabrizio Corona, Nicola Ventola ha in parte confermato: “fammi passare un attimino di tempo. Comunque non ci sei andato lontano…”.

Sempre secondo il sito di Corona, “Vieri ha un caratteraccio e le prime scintille sarebbero state con Cassano, che a sua volta non è certo una persona con cui è facile andare d’accordo. Ma la rottura finale sarebbe accaduta dopo una lite furibonda con Adani. Che sarebbe stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso”.