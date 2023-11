Fiorentina-Bologna, in campo due squadre propositive: le probabili formazioni

CalcioWeb

La 12ª giornata del campionato di Serie A preannuncia tanto spettacolo. Alle 15 di domenica in campo Fiorentina e Bologna: si affrontano due squadre che giocano un calcio spettacolare e propositivo nella zona offensiva. I viola sono reduci da tre sconfitte consecutive, la squadra di Thiago Motta dalla bella vittoria contro la Lazio.

Ballottaggi in difesa e centrocampo per Vincenzo Italiano, in attacco probabile la conferma di Nzola dopo il gol in Conference League. Il Bologna in campo con l’ex Milan Saelemaekers, poi Orsolini e Zirkzee.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Bologna

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Biraghi, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Nzola.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Beltran, Castrovilli, Dodò, Kayode

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Saelemaekers.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: De Silvestri, El Azzouzi, Soumaoro