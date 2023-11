Genoa, l’attaccante arriva dalla… Turchia: blitz di calciomercato per un ex Chelsea

CalcioWeb

Un rinforzo importante per Alberto Gilardino. Il Genoa è una delle sorprese più belle del campionato di Serie A e l’allenatore continua a confermarsi un emergente pronto per alti livelli. La squadra è reduce dalla vittoria nello scontro salvezza contro l’Hellas Verona ed è in campo per preparare la sfida in trasferta contro il Frosinone.

La dirigenza è molto attenta sul calciomercato e le ultime sessioni sono state di ottimo livello. L’obiettivo è quello di alzare l’asticella e nelle ultime ore si è registrato un blitz per un calciatore importante a livello internazionale. Secondo voci provenienti dalla Turchia l’obiettivo principale per l’attacco è Michy Batshuayi. La valutazione è di circa 5 milioni di euro.

Batshuayi è un calciatore belga di origini congolesi, attaccante del Fenerbahçe e della nazionale belga. Si tratta di un calciatore potente e forte fisicamente ma anche agile e in grado di muoversi sul fronte offensivo. E’ bravo a difendere il pallone ed è un bravo finalizzatore. La prima esperienza è stata allo Standard Liegi, poi il passaggio all’Olympique Marsiglia. Nel 2016 arriva la grande chiamata al Chelsea. L’esperienza è nel complesso positiva. Poi tre avventure in prestito con Dortmund, Valencia e Crystal Palace. Torna al Chelsea ma gioca poco. Infine un’altra stagione al Crystal Palace e il Besiktas. A settembre 2022 firma un biennale con il Fenerbahce. Adesso il Genoa?