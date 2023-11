Juventus, blitz di Antonio Conte a Vinovo: il retroscena

CalcioWeb

Come svelato su CalcioWeb l’allenatore Antonio Conte è un serissimo candidato per la panchina della Juventus della prossima stagione. Il tecnico Massimiliano Allegri è legato da un altro anno di contratto, le parti non si sono incontrate per un rinnovo e l’addio anticipato è sempre più probabile.

Antonio Conte è considerato l’uomo giusto per ripartire da un nuovo progetto vincente e le mosse di calciomercato sono studiate per regalare al tecnico leccese gli uomini giusti dal punto di visto tecnico e delle idee di gioco. Secondo voci provenienti dall’ambiente bianconero, l’ex Ct della Nazionale italiana avrebbe un pre-accordo con la Juventus e già dalla prossima stagione potrebbe guidare i bianconeri. Il netto rifiuto alla panchina del Napoli campione d’Italia è stato considerato più di un indizio.

Conte, la visita a Vinovo infiamma il mercato allenatori

Continuano ad arrivare indizi sul probabile ritorno di Antonio Conte alla Juventus. L’ex Chelsea e Tottenham è stato ‘avvistato’ al centro sportivo di Vinovo per una visita di cortesia alla casa delle giovanili e delle Women bianconere su invito dell’ex compagno Paolo Montero. Il tecnico Massimiliano Allegri ha sempre più il fiato sul collo.