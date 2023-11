Juventus-Inter: probabili formazioni, orario, dove vederla in tv e pronostico

CalcioWeb

E’ il big match della 13ª giornata del campionato di Serie A, un vero e proprio scontro per la vittoria dello scudetto. Il riferimento è ovviamente a Juventus-Inter, partita in grado di fornire importanti indicazioni per il primo posto. Le squadre sono reduci da una serie di risultati utili consecutivi e sono le squadre più in forma del momento. Sfida di lusso anche in panchina tra Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi.

Juventus-Inter, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa.

Squalificati: Fagioli, Pogba | Indisponibili: Danilo, De Sciglio, Locatelli, Weah

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bastoni, Cuadrado, Pavard

Juventus-Inter, l’orario

Il calcio d’inizio di Juventus-Inter valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A, è previsto per domenica 26 novembre alle ore 20:45.

Juventus-Inter, la diretta tv

Juventus-Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).

Juventus-Inter, il pronostico

Juventus-Inter: Pronostico Under 3,5 – Le difese sono attrezzate per avere la maglio degli attacchi. Si preannuncia una partita molto tattica, soprattutto dei bianconeri. La gara potrebbe anche sbloccarsi nella parte finale.