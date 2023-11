Juventus, un altro sgarbo al Torino sul calciomercato: contatti avviati con Cairo

CalcioWeb

Non solo centrocampisti e attaccanti, la Juventus è alla ricerca anche di un difensore sul calciomercato. I bianconeri sono tornati molto competitivi in campionato e si preannuncia un testa a testa bellissimo con l’Inter per la vittoria dello scudetto. La dirigenza è attivissima sul fronte trattative con l’obiettivo di regalare a Massimiliano Allegri almeno un centrocampista di livello dopo la squalifica di Fagioli per scommesse e quella in arrivo di Paul Pogba per doping.

Il club bianconero valuta anche un possibile colpo in attacco con il probabile ritorno di fiamma per Domenico Berardi. La novità riguarda anche la difesa: la Juventus ha avviato i contatti con il Torino per l’arrivo in bianconero di Alessandro Buongiorno, protagonista di un’ottima prestazione in Ucraina-Italia e candidato a formare in futuro la coppia di ex calciatori del Torino con Bremer. La trattativa per gennaio si preannuncia difficile ma l’idea dei bianconeri è quella di anticipare i tempi per la prossima stagione.

Chi è Alessandro Buongiorno

Alessandro Buongiorno è un difensore italiano classe 1999, attualmente al Torino e protagonista anche con la Nazionale italiana. Si tratta di un difensore centrale in grado di giocare anche nel ruolo di terzino. E’ un calciatore fisico, bravo in marcatura e nel gioco aereo, veloce e con un ottimo senso della posizione. Nel corso della carriera è migliorato molto anche in fase di impostazione.

Cresce nel settore giovanile del Torino, poi le esperienze positive in prestito con le maglie di Carpi e Trapani. Torna in granata e diventa un punto di riferimento della squadra. A stretto giro di posta potrebbe concretizzarsi il definitivo salto di qualità in una squadra come la Juventus.