Lazio-Celtic: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

Si torna in campo per la 5ª giornata della fase a gironi di Champions League e la competizione è arrivata in una fase decisiva. La squadra di Maurizio Sarri è reduce da un rendimento molto altalenante e nell’ultima giornata di Serie A è arrivata una brutta sconfitta contro la Salernitana. In Champions League occupa il secondo posto del girone e dovrà vincere contro il Celtic, fermo ad un punto in classifica.

Lazio-Celtic: probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri. A disposizione: Sepe, Magro, Lazzari, Lu. Pellegrini, Rovella, Kamada, F. Anderson, Castellanos. Indisponibili: Romagnoli, Casale, Zaccagni. Squalificati: Vecino. Diffidati: Castellanos, Rovella.

CELTIC (4-3-3): Hart; A. Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; McGregor, O’Riley, Turnbull; Forrest, Furuhashi, Yang. Allenatore: Rodgers. A disposizione: Bain, Lagerbielke, Phillips, Ralston, Welsh, Bernardo, Holm, Iwata, Oh, M. Johnston. Indisponibili: Maeda, Abada, Hatate. Squalificati: Maeda, Palma. Diffidati: nessuno.

Lazio-Celtic, l’orario

La gara tra Lazio e Celtic, valida per la 5ª giornata della fase a gironi di Champions League, è in programma martedì 28 novembre alle ore 18:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Lazio-Celtic, il pronostico

Lazio-Celtic: Pronostico 1 – La giornata si apre con la Lazio impegnata alle 18:45 contro il Celtic. I biancocelesti hanno bisogno di tre punti per sperare nel passaggio del turno: in caso di vittoria dell’Atletico Madrid sul Feyenoord, i capitolini sarebbero qualificati; in caso di pareggio, la Lazio avrebbe due risultati su tre contro i madrileni nell’ultima gara del girone.

Lazio-Celtic, la diretta tv

Lazio-Celtic sarà visibile in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252), oltre che Mediaset Infinity +.