Lecce-Milan, sorpresa in attacco di Pioli: le probabili formazioni

Si torna in campo per la 12ª giornata del campionato di Serie A. Una partita che non ha bisogno di presentazione è quella tra Lecce e Milan con i rossoneri chiamati alla reazione dopo le ultime deludenti prestazioni in campionato. La risposta in Champions League contro il Psg è stata da grande squadra. Il Lecce è in grave crisi: è reduce da due sconfitte consecutive e non vince da 6 giornate.

Sul fronte formazioni l’allenatore Stefano Pioli potrebbe giocarsi la carta Chukwueze dal primo minuto, l’ex Villarreal è in ballottaggio con Romero. Dubbio Musah-Krunic. I padroni di casa si affidano al tridente pericoloso Banda, Krstovic, Strefezza.

Lecce-Milan, le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Banda, Krstovic, Strefezza.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Almqvist

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Chukwueze, Giroud, Leao.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bennacer, Caldara, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Sportiello.