L’Italia si qualifica a Euro2024: il messaggio dell’ex CT Roberto Mancini

E’ ancora grande festa in casa Italia per la qualificazione a Euro2024. La squadra di Luciano Spalletti è riuscita a staccare il pass dopo il pareggio contro l’insidiosa Ucraina ed è già proiettata in vista del prossimo importante appuntamento. L’ex allenatore del Napoli è riuscito a compattare l’ambiente dopo l’addio di Roberto Mancini e il risultato raggiunto non è per nulla banale.

Proprio Roberto Mancini, attuale Ct dell’Arabia Saudita, ha pubblicato un messaggio per la Nazionale italiana: “bravi ragazzi, complimenti”, si legge sul profilo Instagram dell’allenatore.

Roberto Mancini è stato il grande protagonista della vittoria di Euro2021, poi si sono verificate delle incomprensioni e i risultati non sono stati all’altezza: dalla mancata qualificazione al Mondiale alla prima parte del girone di qualificazione a Euro 2024.