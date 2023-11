Manchester United, ten Hag a rischio esonero: si scalda un ex Juventus

CalcioWeb

E’ un momento di crisi in casa Manchester United e la pesante sconfitta in EFL Cup contro il Newcastle potrebbe portare pesanti conseguenze. La sfida degli ottavi di finale si è conclusa sul netto risultato di 0-3 con i gol realizzati da Almiron, Hall e Willock. Anche in Premier League la situazione è delicata e l’ottavo posto in classifica non è considerato all’altezza.

In 10 partite i Red Devils hanno conquistato appena 15 punti e il distacco dalla vetta della classifica è già di 11 punti. I tifosi sono delusi per il rendimento della squadra e nel mirino è finito anche l’allenatore ten Hag. L’olandese non è riuscito a confermare il finale della scorsa stagione ed è finto sulla graticola.

La posizione di ten Hag e il sostituto

Il Manchester United ha perso 5 delle 10 gare disputare in casa, evento che non accadeva dal 1930-31. In tanti continuano a chiedere la ‘testa’ dell’allenatore ma il club inglese tentenna. Il motivo? Il suo esonero costerebbe ai Red Devils 17 milioni di euro.

La squadra è in campo per preparare la prossima trasferta di Premier League contro il Fulham e l’allenatore olandese avrà a disposizione un solo risultato a disposizione. Secondo voci provenienti dall’Inghilterra, il Manchester United avrebbe contattato l’eventuale sostituto: l’ex Juventus Zinedine Zidane, reduce dall’esperienza al Real Madrid e fermo da oltre due anni.