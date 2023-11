Marchisio insultato dai tifosi dell’Inter: la frase che ha fatto infuriare i nerazzurri | VIDEO

CalcioWeb

L’Inter si conferma in un momento magico in campionato e Champions League. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Salisburgo con il risultato di 0-1 grazie ad un gol realizzato da Lautaro Martinez su calcio di rigore.

A bordo campo non è passata inosservata la presenza di Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus. Il ‘Principino’ è stato fischiato dai supporter nerazzurri e gli insulti sono riconducibili al passato in bianconero.

Il popolo interista si è scagliato sui social contro l’ex calciatore ed il motivo è legato ad un commento sulla squadra di Simone Inzaghi: “credo che l’Inter sia una grande squadra, ma non l’ha vinta come tale. L’ha vinta con il suo calciatore più forte che entra e la cambia. Ha dovuto spremere Thuram fino al novantesimo a tenere palloni e lottare. Una grande squadra già nel primo, non dico che vince 2-0, ma la comanda”.

#Marchisio while covering #Inter’s UCL match was the subject to chants calling him a “Juventino piece of shit” Derby D’Italia can’t come fast enough… pic.twitter.com/55H3kaHeVX — 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) November 8, 2023