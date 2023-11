Marcos Leonardo alla Roma? L’agente del calciatore svela dettagli importanti

CalcioWeb

Marcos Leonardo è considerato uno dei talenti più importanti del panorama calcistico. Il calciatore brasiliano attualmente indossa la maglia del Santos e si è confermato un calciatore destinato al definitivo salto di qualità. Non è un mistero l’interesse della Roma, pronta a tutto per assicurarsi le prestazioni in grado di entusiasmare il pubblico. Dopo il tentativo estivo, la dirigenza è pronta all’assalto decisivo a gennaio.

Rafaela Pimenta, agente del calciatore, ha rilasciato un’intervista interessante ai microfoni di TAG24. “Marcos Leonardo alla Roma? Sarebbe una domanda da fare ai giallorossi, ci sarà Tiago Pinto oggi pomeriggio. Quello che posso dire è che il giocatore è pronto a partire e stavolta c’è un prezzo fissato, non ci sarà bisogno di trattative lunghe, è stato raggiunto il giusto accordo col Santos. Doveva restare quest’estate per una serie di motivi, ha fatto tutto quello che doveva fare in Brasile per aiutare la squadra e ora è pronto per partire”. Il calciomercato della Roma potrebbe aprirsi con il botto in attacco.