Mbappé al Real Madrid? Il club spagnolo allo scoperto con un comunicato ufficiale

CalcioWeb

Kylian Mbappé è forse l’attaccante più forte in circolazione e il suo nome continua a tenere banco per un possibile trasferimento al Real Madrid. La squadra di Carlo Ancelotti è in lotta per obiettivi importanti e continua a programmare il futuro. L’organico è attrezzato in ogni reparto e potrebbe rinforzare ulteriormente l’attacco con l’arrivo di un grande colpo.

Continuano a circolare voci sull’ingaggio del francese per completare un reparto da sogno con Vinicius e Bellingham. Nelle ultime ore i Blancos hanno smentito le ultime notizie attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club: “alla luce delle informazioni recentemente diffuse e pubblicate da diversi organi di stampa, nelle quali si ipotizzano presunte trattative tra il giocatore Kylian Mbappé e il nostro club, il Real Madrid C.F. tiene a precisare che tali informazioni sono assolutamente false e che non hanno avuto luogo trattative con un giocatore che appartiene al Psg”.