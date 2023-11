Milan, 4 club sul baby-fenomeno Camarda: la beffa del premio di formazione

CalcioWeb

Francesco Camarda è entrato nella storia del mondo del calcio ed è destinato a conquistare altri record. Il baby-fenomeno del Milan ha fatto il suo ingresso in campo nel match del campionato di Serie A contro la Fiorentina ed è diventato il più giovane a esordire nella storia del massimo campionato italiano a soli 15 anni, 8 mesi e 15 giorni.

Camarda è un calciatore classe 2008, attaccante del Milan. Si tratta di una classica prima punta, bravo a scambiare con i compagni e dotato di un fiuto per il gol clamoroso. E’ ancora giovane e dovrà trovare la giusta collocazione in campo.

Quattro club su Camarda

Il Milan è in trattativa per blindare Francesco Camarda, l’attaccante considerato un futuro campione. Il baby-talento rossonero è finito nel mirino dei club più importanti: secondo notizie provenienti dall’Inghilterra si tratta di Manchester City, Arsenal, Chelsea e Borussia Dortmund pronte a stapparlo ai rossoneri pagando solo un premio di formazione in quanto, non essendo ancora 16enne, non ha firmato un contratto professionistico. Il Milan rischia una beffa anche dal punto di vista economico. Tutto è nelle mani del calciatore.