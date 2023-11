Milan, l’esordio indimenticabile di Camarda: la reazione dei genitori | VIDEO

La partita Milan-Fiorentina, valida per la 13ª giornata del campionato di Serie A, è entrata nella storia del calcio. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 ma la gara è salita alla ribalta per un altro motivo. Nel secondo tempo si è registrato l’ingresso in campo di Francesco Camarda, baby talento di 15 anni e considerato un futuro campione.

Il suo debutto è stato da record: a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, Francesco Camarda è il calciatore più giovane a esordire nella storia della Serie A. Il calciatore ha reagito con un’espressione di grande felicità.

Sul web è diventata virale la reazione della famiglia del calciatore. In tribuna la mamma e il papà hanno seguito la partita con grande apprensione. Poi, all’ingresso in campo del calciatore, la mamma non è riuscita a trattenere l’emozione ed è scoppiata a piangere.

Here Francesco Camarda’s parents in tears when 15 year old striker entered the pitch at San Siro ❤️✨

AC Milan’s 2008 born talent became the youngest debutant in Serie A history. 🇮🇹 pic.twitter.com/jzCCfooLaY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2023