Il Milan esonera Ganz dalla squadra femminile: nominato il sostituto

CalcioWeb

Il Milan ha comunicato ufficialmente l’esonero di Maurizio Ganz dal ruolo di allenatore della squadra femminile. Il gruppo è reduce dal pareggio casalingo contro la Sampdoria e il rendimento in stagione non è stato all’altezza. In 8 giornate la squadra ha collezionato appena 9 punti e non vince da quattro giornate.

“AC Milan comunica di aver esonerato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra femminile Maurizio Ganz. A Maurizio vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività svolta in queste quasi cinque stagioni di lavoro insieme, per l’impegno, la serietà e la correttezza professionale.

La conduzione tecnica della Squadra è affidata a Davide Corti – che lascia il suo incarico di allenatore della Primavera femminile – al quale il Club rivolge i più calorosi auguri di buon lavoro”.