Milan-Fiorentina: probabili formazioni, orario, dove vederla in tv e pronostico

CalcioWeb

Obiettivo riscatto. Il Milan è in piena crisi e in campionato non vince addirittura da cinque giornate, dal colpo in trasferta contro il Genoa. Il tecnico Stefano Pioli è finito sulla graticola e dovrà cambiare passo per evitare spiacevoli sorprese. Una delle sorprese più belle della prima parte di stagione è la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I viola occupano la sesta posizione e sono pienamente in corsa anche per la qualificazione in Champions League.

Milan-Fiorentina, le probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jovic, Pulisic.

Squalificati: Giroud | Indisponibili: Bennacer, Caldara, Kalulu, Leao, Okafor, Pellegrino, Sportiello

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Nzola.

Squalificati: Ranieri | Indisponibili: Castrovilli, Dodò

Milan-Fiorentina, l’orario

Il calcio d’inizio di Milan-Fiorentina, valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A, è previsto per sabato 25 novembre alle ore 20:45.

Milan-Fiorentina, la diretta tv

Milan-Fiorentina, sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).

Milan-Fiorentina, il pronostico

Milan-Fiorentina: Pronostico 1 – Fiducia nella squadra di Stefano Pioli, chiamata a vincere per la zona scudetto e Champions League. Sfida decisiva anche per l’allenatore rossonero. I viola hanno conquistato appena 3 punti nelle ultime 4 partite.