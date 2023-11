Napoli, l’agente di Gaetano ‘minaccia’ l’addio: la squadra in pole in Serie A

CalcioWeb

Gianluca Gaetano si è dimostrato un calciatore di grande talento e in grado di imporsi ad alti livelli anche nel campionato di Serie A. Quando chiamato in causa, il calciatore del Napoli ha risposto presente con buone prestazioni e si candida a diventare un pezzo pregiato della prossima sessione di calciomercato.

Il calciatore è deluso per il poco spazio e l’agente inizia a ‘minacciare’ l’addio. “Deve giocare di più, fino a questo momento non ha avuto molto minutaggio, deve esprimere le sue qualità e se non sarà a Napoli allora valuteremo altre opportunità, per me è un fuoriclasse. Garcia? Mi dispiace molto per come sia andata, è una bravissima persona: le colpe sono di tutti non solo sue. Mazzarri? Mi auguro che sia l’uomo giusto, nel momento giusto. Ha un vantaggio: conosce l’ambiente e il presidente e ha una grandissima voglia, vuole dimostrare di essere un allenatore importante“, le parole di Mario Giuffredi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

Il calciatore potrebbe concludere la stagione all’Empoli. L’arrivo in panchina di Andreazzoli ha permesso alla squadra di cambiare passo e la salvezza è alla portata. Proprio l’ultimo match di campionato è stato importante per intavolare la trattativa per il passaggio di Gaetano. Il calciomercato dell’Empoli potrebbe aprirsi con il botto.