Napoli, l’agente di Tudor svela tutto: il motivo del mancato accordo con De Laurentiis

E’ Walter Mazzarri il sostituto di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. Il toscano ha superato la concorrenza di Igor Tudor, il candidato principale dopo il ribaltone. La trattativa con il croato non è andato in porto per incompatibilità anche dal punto di vista tecnico. La conferma è arrivata direttamente da Anthony Seric, agente dell’ex difensore della Juventus.

“Il club ha una posizione ben chiara: vuole un tecnico che si allinei sul 4-3-3 e le discussioni hanno riguardato in che modo svilupparlo. Tuttavia se si chiama Tudor, si è a conoscenza del tipo di gioco dinamico che propone con esterni a tutta fascia”, le parole a ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Igor desidera un contesto in cui poter portare a termine un ciclo, dove ci sia un progetto in cui essere coinvolto a termini più lunghi. Non avrebbe mai accettato 7 mesi”, svela sulla possibilità di svolgere un ruolo da traghettatore.

“Il Napoli ci ha esposto le proprie esigenze e noi le nostre. Una volta chiarite, ci avrebbero fatto sapere se scegliere Tudor per almeno un anno e mezzo. Non è mai pervenuto un sì nostro per concludere solo per questa stagione. Di base doveva esserci una durata che sottintendesse la possibilità di aprire un ciclo. Tudor ha dei principi, i soldi vengono dopo”.