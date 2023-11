Napoli, grave infortunio per Olivera: lascia il campo in lacrime e in barella

CalcioWeb

E’ in corso Atalanta-Napoli, secondo match valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A. Prima in panchina per Walter Mazzarri, chiamato a risollevare la situazione dopo l’esonero di Rudi Garcia. Gli ospiti passano in vantaggio con Rrahmani ma il gol viene annullato per fuorigioco.

Al 39′ una tegola per Walter Mazzarri: il terzino sinistro Olivera è stato vittima di un gravissimo infortunio al ginocchio ed è stato costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto Juan Jesus. Preoccupazione per le condizioni dell’uruguaiano, in lacrime dopo l’infortunio.