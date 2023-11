Napoli, Mazzarri o Tudor? Arriva la decisione di De Laurentiis

CalcioWeb

Colpo di scena per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis ha deciso di affidare il ruolo a Walter Mazzarri, grande ex. Il toscano ha superato la concorrenza di Igor Tudor, considerato il grande favorito per prendere il posto di Rudi Garcia. E’ in arrivo anche il comunicato dell’esonero del tecnico francese.

Il Napoli ha deciso di cambiare allenatore dopo la debacle casalinga contro l’Empoli e in generale un inizio deludente della stagione. La vetta della classifica, occupata dall’Inter è già lontanissima, e l’ambiente è sempre più deluso per il rendimento della squadra.

Il primo contatto tra De Laurentiis e Tudor aveva gettato le basi per l’accordo, poi la situazione si è bloccata sulla durata del contratto. Il secondo incontro con Walter Mazzarri è andato a buon fine: l’ex ha accettato il contratto fino a giugno. Con ogni probabilità sarà Mazzarri il prossimo allenatore del Napoli.