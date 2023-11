Napoli, i costi dell’eventuale esonero di Rudi Garcia: le cifre

CalcioWeb

La posizione dell’allenatore Rudi Garcia è appesa ad un filo. Il Napoli è reduce dalla debacle casalinga contro l’Empoli con il risultato di 0-1 e la situazione di classifica e ambientale è sempre più delicata. L’avvio di stagione non è stato all’altezza e sono in corso valutazioni sulla posizione dell’allenatore.

Il presidente De Laurentiis ha abbandonato lo stadio dopo il gol dell’Empoli e a breve potrebbe arrivare il comunicato dell’esonero del tecnico. Il numero uno azzurro valuta tre nomi per il sostituto.

I costi dell’esonero di Rudi Garcia

Il presidente De Laurentiis valuta anche i costi dell’eventuale esonero di Rudi Garcia. Il tecnico è legato dal contratto fino a giugno 2025 con uno stipendio da 2,8 milioni di euro a stagione. In caso di esonero, però, il club azzurro ha una clausola con il mancato pagamento dello stipendio per la seconda stagione. Ecco perché il Napoli potrebbe decidere di affidare la panchina ad un traghettatore e poi tentare l’assalto ad un big per la prossima stagione.