Nazionale italiana, emergenza in difesa: un altro infortunio in allenamento

CalcioWeb

Arrivano brutte notizie per Luciano Spalletti in vista della partita di qualificazione a Euro 2024 contro la Macedonia. Nel corso dell’allenamento odierno si è fermato Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e protagonista di una stagione di alto livello. Il calciatore ha accusato un affaticamento muscolare al polpaccio destro.

Il calciatore dell’Inter sarà sottoposto ad accertamenti nelle prossime ore per valutare l’infortunio e la presenza nel doppio impegno contro Macedonia e Ucraina. Ansia anche in casa Inter per la sfida contro la Juventus in programma domenica 26 novembre all’Allianz Stadium di Torino.