Paolo Maldini si rimette in gioco: l’offerta indecente per il ruolo di direttore generale

Dopo l’addio a sorpresa al Milan, il dirigente Paolo Maldini è pronto a rimettersi in gioco in una nuova squadra. Le qualità dell’ex rossonero non sono assolutamente in discussione e nelle ultime ore sono stati avviati contatti con il chiaro obiettivo di arrivare ad una fumata bianca a stretto giro di posta.

Paolo Maldini è un profilo di altissimo livello sotto l’aspetto professionale e umano ed è un punto di riferimento nel calcio italiano e internazionale. La carriera da calciatore, nel ruolo di difensore, è stata entusiasmante. E’ diventato in poco tempo una bandiera del Milan e ha indossato la maglia rossonera dal 1978 al 2009. Dal 1988 al 2002 ha militato nella nazionale italiana. Nel giugno 2009 intraprende la carriera da dirigente, al Chelsea. Nel 2018 torna al Milan e porta la squadra alla vittoria dello scudetto. Poi l’addio come un fulmine a ciel sereno.

Maldini pronto a rimettersi in gioco

Paolo Maldini è pronto a rimettersi in gioco per una nuova interessante esperienza. E’ in una fase avanzata la trattativa per il trasferimento in Arabia Saudita. L’ex responsabile dell’area tecnica del Milan è vicino all’accordo con l’Al-Ittihad per il ruolo di direttore generale. E’ la squadra dell’ex Real Madrid, Karim Benzema.

L’avvio di stagione della squadra è stato deludente e attualmente occupa la quinta posizione con un distacco di 11 punti dalla vetta. La dirigenza ha deciso di esonerare l’allenatore Nuno Espirito Santo ed è alla ricerca di nuove figure di grande esperienza. La proposta indecente ha fatto vacillare Paolo Maldini e una risposta definitiva è attesa entro le prossime ore.