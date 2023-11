Clamoroso in Premier League: Manchester City e Chelsea rischiano la retrocessione!

CalcioWeb

E’ una situazione delicatissima in Premier League dopo la penalizzazione di 10 punti in classifica nei confronti dell’Everton per questioni di Fair Play finanziario. Il terremoto potrebbe colpire da molto vicino anche Manchester City e Chelsea, accusati rispettivamente di 115 infrazioni del FPF nelle ultime nove stagioni. Sospetti anche per una serie di pagamenti con il rischio di violazione di alcune regole.

Secondo quanto riporta il ‘Times’ i due club potrebbero subire 30 punti di penalizzazione o addirittura la retrocessione. Per quanto riguarda il Manchester City, la Premier League ha riscontrato 115 potenziali infrazioni in un periodo di 9 stagioni e le conseguenze potrebbero essere pesantissime. Il Chelsea, invece, è sotto la lente d’ingrandimento per diverse operazioni sospette e pagamenti irregolari effettuati da Roman Abramovich in due stagioni per ridurre le spese del club. I tifosi sono in ansia e il rischio di stangate è concreto.