I pronostici di Conference League, si gioca la 5ª giornata: occasioni Tel Aviv e Ferenvaros

Non solo l’Europa League, si gioca un turno importante anche in Conference League. In campo una squadra italiana, la Fiorentina contro il Genk. Trasferta per il Maccabi Tel Aviv contro il Breidablik e per la Dinamo Zagabria contro l’Astana. L’Az è nettamente favorito contro lo Zrinjski, promette emozioni anche Besiktas-Brugge. A chiudere le prime gare la trasferta del Lille sul campo del Ljubljana.

Nelle altre partite l’Aston Villa è favorito sul Legia e il Francoforte sul Paok. Si preannuncia equilibrio tra Nordsjaelland e Fenerbahce, infine la trasferta del Ludogorets contro il Trnava.

I pronostici di Conference League

Breidablik-Maccabi Tel Aviv 2

Gli ospiti sono in corsa per il primo posto, i padroni di casa sono ancora fermi a 0 punti. La vittoria in trasferta è d’obbligo e regala una quota interessante di 1.50.

Az-Zrinjski Over

L’1 a 1.30 potrebbe ingannare. Si affrontano due squadre a quota tre punti in classifica e chiamate alla vittoria. Il pronostico con almeno tre gol sembra affidabile.

Klaksvik-Slovan Bratislava GG

In palio c’è la qualificazione. Il Klaksvik dovrà vincere per tornare in corsa per il pass, gli ospiti sono favoriti e il gol in trasferta è da prendere in considerazione.

Cukaricki-Ferenvaros 2

I padroni di casa hanno sempre perso nelle prime 4 partite, gli ospiti non hanno mai perso e sono in corsa per la qualificazione. Il 2 a 1.53 è da sfruttare.

Fiorentina-Genk 1 + over 1.5

I viola non hanno mai perso e guidano la classifica con 8 punti, 2 in più del Genk. Il girone è ancora apertissimo e lo scontro diretto si preannuncia a viso aperto. La squadra di Vincenzo Italiano è nettamente superiore e potrebbe vincere con due o più gol di scarto.

Nordsjaelland-Fenerbahce GG

Partita importante per la qualificazione. L’attacco del Nordsjaelland è in un ottimo momento di forma, il Fenerbahce è reduce dalla sconfitta contro il Ludogorets e dovrà mantenere due punti di vantaggio sui rivali.

Le altre partite

Astana-Dinamo Zagabria Over 1.5

Bodo Glimt-Lugano Over 1.5

Ljubljana-Lilla x2

Aston Villa-Legia Over 1.5

Francoforte-Paok Over 1.5

Trnava-Ludogorets 2