I pronostici di Europa League, si gioca la 5ª giornata: favorito il Brighton di De Zerbi

Si gioca la 5ª giornata della fase a gironi di Europa League e sono in arrivo altri verdetti. Due le squadre italiane in campo: l’Atalanta contro lo Sporting e la Roma sul campo del Servette. Nelle prime sfide trasferta per il Brighton contro l’AEK e del West Ham contro il TSC. Lo Sparta Praga dovrà vedersela con il Betis e il Maccabi Haifa con il Rennes.

Nelle altre partite match in trasferta del Leverkusen sul campo dell’Hacken e del Panathinaikos contro il Villarreal. Promette spettacolo la sfida tra Marsiglia e Ajax, il Liverpool è nettamente favorito sul LASK. Ecco i pronostici di CalcioWeb.

I pronostici di Europa League, si gioca la 5ª giornata

AEK-Brighton x2

La compagine di De Zerbi è in ottima forma e punta la qualificazione. La squadra gioca un calcio propositivo ed è in grado di tornare a casa con un risultato positivo, anche la vittoria.

Atalanta-Sporting Pronostico GG

In palio c’è il primo posto del girone. Si preannuncia una partita aperta e con tante occasioni da gol. Anche un pareggio potrebbe accontentare entrambe e l’1-1 regala una quota interessante per gli scommettitori.

Liverpool-Lask 1 + Over 1.5

I Reds sono reduci dalla sconfitta contro il Tolosa e non sono ancora sicuri del primo posto. La vittoria con almeno due gol è un pronostico affidabile per gli scommettitori.

Marsiglia-Ajax Over

La partita si preannuncia a viso aperto. Si affrontano due squadre in difficoltà nei rispettivi campionati e chiamate ad una reazione d’orgoglio. La compagine di Gattuso è leggermente favorita per la vittoria.

Servette-Roma 2

I giallorossi sono reduci dalla sconfitta contro lo Slavia Praga e non possono permettersi un altro passo falso. I valori in campo sono nettamente diversi e il 2 a 1.80 è da sfruttare.

Villarreal-Panathiankos GG

La partita sarà inevitabilmente a viso aperto tra due squadre ancora in corsa per la qualificazione. Gli spagnoli sono più attrezzati e il pronostico 1 è da preferire. Il Panathiakos è andato in gol tre volte su quattro e potrebbe confermarsi in zona realizzativa.

Le altre partite

Friburgo-Olympiacos Over 1.5

Sparta Praga-Betis GG

Sturm Graz-Rakow 1x

TSC-West Ham 2

Hacken-Leverkusen 2

Rangers-Aris Over 1.5

Tolosa-Royale Union SG Over 1.5