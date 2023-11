Gullit denunciato dai figli: la cifra richiesta per gli arretrati è clamorosa 

CalcioWeb

Nuove grane in vista per Ruud Gullit. L’ex calciatore del Milan è stato denunciato dai figli avuti con l’ex modella Cristina Pensa, con l’accusa di violazione degli obblighi di assistenza nella responsabilità genitoriale. Quincy Georges e Cheyenne Dil, rispettivamente di 32 e 29 anni, hanno chiesto a papà Ruud un risarcimento da circa 500.000 mila euro per gli anni di mantenimento non versati.

La denuncia

“Fosse stato un padre presente non avrei mai creato una situazione del genere, ma voglio giustizia”, ha spiegato il figlio maggiore, Quincy George, accusando il padre di essere sparito dalla vita della sua famiglia “non risponde ai messaggi di auguri per le festività“, si legge nelle parole della denuncia dei due ragazzi riportata da “Il Corriere della Sera”.

“Non voglio fare il mantenuto, è ovvio che quei soldi possono aiutarci ma è soprattutto una rivalsa morale“, ha aggiunto il ragazzo spiegando come Gullit sia sparito dalla sua vita quando aveva 5 anni, per poi ricomparire quando ne aveva 12, salvo poi sparire nuovamente. Nel 2014 il fenomeno olandese ha riunito tutti e 6 i suoi figli a Inbiza “ma era una farsa, ci ha usato per ribaltare la narrazione di pessimo padre che aveva. I rapporti erano così inesistenti che ci ha scritto su Facebook per invitarci”, ha dichiarato il figlio.

La cifra

Dopo la separazione fra Gullit e Pensa, il giudice aveva affidato i figli alla mamma e imposto al calciatore un assegno di mantenimento di 8 milioni di lire. Nel 2010, i giudici disposero che Gullit dovesse corrispondere all’ex moglie 7200 euro al mese per il mantenimento dei figli. Soldi mai versati dal calciatore. Nel 2017 le parti trovarono un accordo per il versamento degli arretrati, anch’esso disatteso. Il debito così è arrivato a 500.000 euro.