Serie B, gli squalificati dopo la 14ª giornata: stangata a Baselli, fermato Pirlo

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo la 14ª giornata del campionato di Serie B. Il colpo più importante è stato realizzato dal Venezia, in grado di imporsi con il netto risultato di 0-3 sul difficile campo del Bari. Vittorie casalinghe di Catanzaro e Sampdoria, rispettivamente contro Cosenza e Spezia.

Successi davanti al pubblico amico anche di Cittadella, Como e Cremonese contro Sudtirol, Feralpisalo e Lecco. In parità Parma-Modena, Pisa-Brescia, Reggiana-Ascoli e Ternana-Palermo.

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 27 novembre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, attinto con degli sputi due componenti della panchina avversaria; per avere, inoltre, lanciato verso la panchina della squadra avversaria numerosi bicchieri di plastica semi-pieni; per avere, infine, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi e fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

BASELLI Daniele (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere inoltre, al 40° del secondo tempo, a giuoco fermo, alzandosi dalla panchina ed entrando sul terreno di giuoco, afferrato al collo, stringendo, un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

LETIZIA Gaetano (Feralpisalo’): per avere, al 40° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato al collo, stringendo, un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

SOHM Simon Solomon (Parma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere, al termine della gara, rivolto reiteratamente una critica irrispettosa all’Arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CORRADO Niccolo (Ternana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CARISSONI Lorenzo (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CASSATA Francesco (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CISTANA Andrea (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VENTURI Michael (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PIRLO Andrea (Sampdoria): per avere, al termine del primo tempo, contestato con veemenza l’operato arbitrale.

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GIANNITTI Marco (Ascoli): per avere, il 18° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato l’operato arbitrale.

PIGNOTTI Nazario (Modena): per avere, al 42° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Quarto Ufficiale; infrazione rilevata da un Assistente.