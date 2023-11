Serie B, gli squalificati dopo la 13ª giornata: in 6 saltano il prossimo turno

CalcioWeb

Il giudice sportivo ha comunicato tutti i provvedimenti dopo la 13ª giornata del campionato di Serie B. Il risultato più importante è stato il successo del Lecco contro il Parma con il risultato di 3-2, la squadra di Bonazzoli ha completamente cambiato passo dopo l’arrivo in panchina dell’ex attaccante. Vittoria del Venezia nel big match contro il Catanzaro e colpaccio del Cittadella a Palermo. Tre punti importanti anche di Cremonese, Como, Sampdoria e Pisa.

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 14 novembre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, al 55° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno e nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI per avere, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BARI per avere, al 7° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PARMA per avere, all’8° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PISA per avere, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco bicchieri di plastica semi-pieni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere, al 39° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

ABIUSO Fabio (Modena): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Seconda sanzione); per avere, al 32° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione. rivolto al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AZEVEDO JUNIOR Hernani (Parma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

BJARKASON Bjarki Steinn (Venezia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRANCA Simone (Cittadella): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

CALIGARA Fabrizio (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARIN Marius Mihai (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CHERUBIN Nicolo’ (Sudtirol): per avere, al 23° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.

MARCHIORI Manuel (Cittadella): per essere, al 52° del secondo tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, entrato indebitamente sul terreno di giuoco.