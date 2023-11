Serie B, la Ternana esonera Cristiano Lucarelli: il nome del sostituto

CalcioWeb

Salta una panchina nel panchina di Serie B. La Ternana ha deciso di esonerare Cristiano Lucarelli dopo il ko casalingo contro il Venezia e in generale un inizio di stagione da dimenticare. La squadra occupa il penultimo posto in classifica e in 12 giornate ha conquistato appena 6 punti frutto 1 vittoria, 3 pareggi e addirittura 8 sconfitte.

“La Ternana Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra, Cristiano Lucarelli, ed il suo staff. La Società saluta con affetto il tecnico toscano, protagonista del ritorno delle Fere in Serie B, nella stagione dei record, grazie ad una splendida cavalcata che ha proiettato la squadra agli onori delle cronache nazionali e non soltanto. A Cristiano e a tutti i suoi collaboratori vanno il ringraziamento più sincero per l’impegno profuso e l’augurio delle migliori fortune umane e professionali”, si legge sul sito del club. Il nome del sostituto è quello di Roberto Breda.

Chi è Roberto Breda

Roberto Breda è un allenatore classe 1969. Ex calciatore di ruolo centrocampista, nel corso della carriera ha indossato le maglie di Ospitaletto, Sampdoria, Messina, Udinese, Spal, Salernitana, Spal, Genoa e Catania. Nel 2007 intraprende la carriera da allenatore, prima dalla Primavera e poi dalla prima squadra della Reggina. Poi le esperienze con Salernitana, ancora Reggina, Vicenza, Latina, Ternana, Entella, Perugia, Livorno, Pescara e Ascoli. Le squadre da lui allenate giocano generalmente con il 4-2-3-1.