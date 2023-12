Arsenal, occhi sullo juventino Yildiz? Il ds dei Gunners allo scoperto

CalcioWeb

Kenan Yildiz è uno dei principali talenti del calcio ed uno dei migliori in prospettiva. Attualmente indossa la maglia della Juventus ma è finito nel mirino dei più importanti club e la valutazione è di 30 milioni di euro. L’interesse dell’Arsenal per il turco è stato ampiamente riportato dai media sportivi.

Il club inglese sembra essere disposto a fare un’offerta considerevole per assicurarsi le prestazioni del giovane trequartista. L’attenzione dell’Arsenal verso i giovani talenti è ben nota, e l’acquisizione di un prospetto di questo calibro sarebbe coerente con la strategia del club di sviluppare giovani talenti per il futuro.

Il futuro di Kenan Yıldız è ancora incerto, ma è chiaro che il giovane talento ha un grande potenziale. La sua capacità di gestire il pallone e di contribuire sia in fase difensiva che offensiva lo rende una prospetto attraente per molte squadre di alto livello.

Edu Gaspar, direttore sportivo dei Gunners, ha deciso di mantenere un profilo basso: “se ho parlato con Giuntoli per gennaio? No, lui è un tipo duro, troppo duro per me trattare con lui”, le dichiarazioni del dirigente.