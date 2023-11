Calciomercato, la Juventus paga la clausola da 25 milioni: superati Real e City!

CalcioWeb

La partita contro l’Inter valida per la 13ª giornata del campionato di Serie A ha confermato la forza della Juventus. I bianconeri sono in grado di lottare fino alla fine per la vittoria del titolo e il distacco dalla vetta della classifica è di appena due punti. La squadra è già in campo per preparare l’anticipo della prossima giornata contro il Monza.

La dirigenza è attivissima sul fronte calciomercato ed è in contatto per programmare le strategie. La sessione invernale è alle porte e Giuntoli continua a valutare l’arrivo di un centrocampista di un certo spessore. La Juventus ha cambiato anche strategie e inizia a muoversi anche per il futuro.

Secondo le ultime notizie provenienti dall’Argentina, i bianconeri avrebbero deciso di pagare la clausola rescissoria da 25 milioni di euro del calciatore Claudio Echeverri. L’argentino è nel mirino dei bianconeri ormai da tempo e nelle ultime settimane ha accelerato i tempi. Nettamente in ritardo squadre del calibro di Real Madrid, Psg e Manchester City.

Chi è Claudio Echeverri

Claudio Echeverri è un calciatore argentino classe 2006, centrocampista del River Plate. E’ un centrocampista centrale in grado di disimpegnarsi in entrambe le fasi del gioco ed è considerato un calciatore di grande prospettiva. Nel giro dell’Argentina Under 17 e destinato al grande salto a stretto giro di posta. La Juventus è pronta a bruciare la concorrenza.

Lionel Messi vs. Brazil 🤝 Claudio Echeverri vs. Brazilpic.twitter.com/c63H3Tbr0f — Roy Nemer (@RoyNemer) November 24, 2023