Atalanta-Milan: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

Non solo Juventus-Napoli, la 15ª giornata del campionato di Serie A regala un’altra sfida scoppiettante tra Atalanta e Milan. La squadra di Gasperini è reduce da un periodo molto negativo e dovrà cambiare passo: nelle ultime quattro partite ha conquistato appena un punto. La compagine di Stefano Pioli è ancora in corsa per lo scudetto e le ultime due partite hanno portato un po’ di tranquillità.

Atalanta-Milan: probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Scalvini, Kolasinac; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Djimsiti, El Bilal, Palomino, Scamacca, Toloi

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders, Loftus- Cheek; Chukwueze, Giroud, Pulisic.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Caldara, Kalulu, Kjaer, Leao, Okafor, Pellegrino, Sportiello, Thiaw

Atalanta-Milan: l’orario

La sfida di Serie A Atalanta-Milan, valida per 15ª giornata del campionato di Serie A, è in programma sabato 9 dicembre, alle 18:00 al Gewiss Stadium.

Atalanta-Milan: il pronostico

Momento nero per l’Atalanta che ha raccolto 4 punti nelle ultime 5 giornate e in casa ha perso le ultime 2 gare consecutive. I bergamaschi ospitano il Milan che ritrova Giroud ma potrebbe dover rinunciare ancora a Leao. Solita emergenza difensiva per i rossoneri che dovranno schierare ancora Theo Hernandez centrale e Florenzi a sinistra. Il Milan ha una delle peggiori difese in trasferta (per fare un confronto: 11 gol subiti in 7 partite, l’Inter ne subisce 2, Juventus e Napoli 5): il segno GG ci sembra la scelta più indicata.

Atalanta-Milan: la diretta tv

Atalanta-Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).