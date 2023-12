Bologna-Atalanta: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Uno dei big match della 17ª giornata del campionato di Serie A mette di fronte Bologna e Atalanta, due squadre in grado di lottare anche per la qualificazione in Champions League. Il gruppo di Thiago Motta è eccezionale e nella ultime due partite sono arrivati risultati di altissimo livello: la vittoria contro la Roma e il blitz a San Siro contro l’Inter in Coppa Italia. La compagine di Gasperini è tornata ad alti livelli.

Bologna-Atalanta: probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Saelemaekers, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Karlsson, Soumaoro

ATALANTA (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: El Bilal, Palomino, Toloi

Bologna-Atalanta: l’orario

Bologna-Atalanta, valida per la 17ª Giornata di Serie A, è in programma sabato 23 dicembre, alle ore 15:00, allo stadio Dall’Ara.

Bologna-Atalanta: il pronostico

Una delle partite più interessanti della giornata. Il Bologna è in gran forma, ha eliminato l’Inter dalla Coppa Italia ed è quarto in campionato proprio a +2 sull’Atalanta che cerca punti utili a una posizione in zona europea. Non sarà facile, in casa i felsinei hanno subito appena 4 gol in 8 partite, gli stessi di Milan e Juventus, uno in meno dell’Inter. Possibile gara da gol, ma preferiamo un più sicuro MG 1-3 Casa.

Bologna-Atalanta, la diretta tv

Bologna-Atalanta sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).