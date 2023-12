Consigli Fantacalcio, 17ª giornata di Serie A: chi schierare e chi evitare

CalcioWeb

Si torna in campo per la 17ª giornata del campionato di Serie A nel turno pre-natalizio. Nel primo match in campo la Lazio in trasferta contro l’Empoli. Alle 18:30 lo scontro salvezza tra Sassuolo e Genoa, in serata Monza-Fiorentina e Salernitana-Milan.

Il lunch match regala la sfida tra Frosinone e Juventus con i bianconeri chiamati a riscattare il pareggio contro il Genoa. Alle 18:00 di domenica la gara tra Inter e Lecce, poi lo scontro salvezza Verona-Cagliari. Chiude il big match Roma-Napoli.

Consigli Fantacalcio, 17ª giornata di Serie A

PORTIERI

Chi schierare: Provedel è in un momento di grazia, puntiamo ancora una volta sul portiere della Lazio contro l’Empoli. Pochi dubbi sulla presenza di Maignan nell’undici titolare a Salerno e di Szczesny contro il Frosinone. Infine il ritorno in porta di Sommer nell’Inter.

Chi evitare: Rui Patricio e Meret rischiano i malus nel big match tra Roma e Napoli. Partite insidiose anche per Musso dell’Atalanta contro il Bologna e Terracciano della Fiorentina a Monza.

DIFENSORI

Chi schierare: Casale della Lazio potrebbe colpire da calci piazzati contro l’Empoli. Puntiamo anche sulle qualità nel gioco aereo di Bremer e nella voglia di riscatto di Acerbi dopo l’eliminazione dell’Inter in Coppa Italia contro il Bologna.

Chi evitare: Milenkovic è pericoloso da calci piazzati ma il Monza è una squadra pericolosa e gli attaccanti potrebbero mettere in difficoltà la retroguardia viola. Attenzione anche ai possibili malus di Mancini e Ndicka della Roma, Rrahmani e Di Lorenzo del Napoli.

CENTROCAMPISTI

Chi schierare: spazio a Kamada dal primo minuto e ultimo tentativo di incidere nell’11 della Lazio. Il milanista Reijnders è in un buon momento di forma. Proviamo le sorprese Pasalic, McKennie e Ederson.

Chi evitare: la gara tra Torino e Udinese si preannuncia molto ‘fisica’. Occhio ai possibili malus per Ricci o Ilic dei granata, Walace o Lovric dei bianconeri. Per lo stesso motivo da evitare la presenza di Cristante o Paredes in Roma-Napoli.

ATTACCANTI

Chi schierare: le certezze sono Immobile contro l’Empoli e Giroud a Salerno, spazio anche a Vlahovic contro il Frosinone. Nell’11 titolare anche Lucca dell’Udinese e Zapata nel Torino. Impossibile non schierare Zirkee nel Bologna e Muriel dell’Atalanta.

Chi evitare: Colombo e Nzola potrebbero trovare difficoltà in Monza-Fiorentina. Dia non è nella migliore condizione e contro il Milan si preannuncia una partita di sacrificio. Emozioni forti per Soule e Kaio Jorge contro la Juventus.