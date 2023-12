Bologna-Roma, ricordo da brividi per Sinisa Mihajlovic: lo striscione

CalcioWeb

E’ in corso Bologna-Roma, una partita importante valida per la 16ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Thiago Motta è una delle sorprese più belle della stagione e punta la squalificazione in Europa. I giallorossi sono in ripresa dopo un inizio difficile.

Prima del fischio d’inizio si sono registrati momenti di grande emozione. E’ andato in scena, infatti, l’omaggio a Sinisa Mihajlovic. E’ passato un anno dalla morte dell’ex allenatore e lo stadio Dall’Ara ha deciso di omaggiare il serbo. “Il ricordo è un modo d’incontrarsi, il tuo sarà indelebile. Ciao Sinisa”, si legge in uno striscione dei tifosi di casa. Poi la consegna di un quadro alla famiglia.