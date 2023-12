Bonucci-Roma, la trattativa rischia di saltare per un motivo assurdo: l’ultima follia social

CalcioWeb

La Roma è reduce dalla vittoria contro il Napoli e si è rilanciata per la qualificazione in Champions League. La squadra è in campo per preparare la delicata trasferta contro la Juventus con il chiaro obiettivo di accorciare anche dai bianconeri. L’organico a disposizione dei giallorossi è attrezzato per obiettivi ambiziosi e la dirigenza è in contatto per completare la rosa a disposizione di José Mourinho.

Roma, trattativa con Bonucci ma…

La Roma è alla ricerca di due difensori, uno di esperienza e uno più giovane con prospettive interessanti anche per il futuro. Nel primo caso l’identikit ideale è quello di Leonardo Bonucci, attualmente all’Union Berlino ma in uscita dal club tedesco. Il 36enne è considerato un calciatore di grande esperienza e leadership, ideale per rinforzare la difesa giallorossa.

Il difensore ex Juventus è molto apprezzato dallo Special One e la trattativa sembrava ad un passo dalla fumata bianca. L’operazione, però, rischia di saltare per un motivo assurdo: la contestazioni dei tifosi giallorossi, che accusano il calciatore di essere “juventino”.

La scintilla che ha innescato la controversia è stata una foto di Natale pubblicata da Bonucci sui suoi profili social. Nella foto, il calciatore appariva felice con la sua famiglia, circondato da decorazioni natalizie e in attesa di festeggiare il Natale. I commenti sui social media sono stati un mix di rabbia e offese al calciatore, con molti tifosi che hanno accusato Bonucci di essere troppo legato al suo passato con la Juventus. Le parole “sei juventino” sono diventate un ritornello comune nelle risposte alla foto.

La trattativa tra Bonucci e la Roma è in una fase delicata, con l’opinione dei tifosi che potrebbe influenzare la decisione finale del calciatore. Sia Bonucci che il club giallorosso dovranno cercare una soluzione, a questo punto molto complicata considerando la durissima presa di posizione dei tifosi…