Bonucci, vai al Napoli! Lo striscione dei tifosi chiude la porta alla Roma

E’ sfumata quasi definitivamente la trattativa per il passaggio di Leonardo Bonucci alla Roma. I giallorossi, alla ricerca di un difensore di grande esperienza e qualità, avevano contattato l’ex calciatore della Juventus per puntellare il reparto arretrato dopo le ultime defezioni. Il calciatore classe 1987 è ancora in grado di disimpegnarsi ad alti livelli in Serie A ed è uno dei migliori difensori in Italia.

I primi mesi in Germania non sono stati di certo all’altezza, ma frutto di una situazione delicata in casa Union Berlino. La squadra occupa il 15° posto ed è in piena lotta per evitare la retrocessione. Il responsabile non è di certo l’ex Juventus e Milan.

La trattativa con la Roma si è bloccata bruscamente dopo la dura contestazione dei supporter giallorossi. L’allenatore Mourinho non ha mai nascosto la stima nei confronti del difensore e la dura presa di posizione dei tifosi della Roma rischia di penalizzare la squadra verso l’obiettivo Champions League e il percorso in Europa. Adesso la dirigenza, con ogni probabilità, sarà costretta a sondare il mercato estero con il rischio di problemi di ambientamento a campionato in corso. “Sciacquaci le p****”, è lo striscione esposto dai tifosi giallorossi che chiude definitivamente la vicenda.

Bonucci, vai al Napoli!

Bonucci è destinato al ritorno in Italia. Anche i tifosi della Fiorentina hanno chiuso la porta al difensore proprio per il passato alla Juventus e la pista Lazio si è raffreddata negli ultimi mesi dopo il mancato accordo della sessione estiva. Non è da escludere un sondaggio del Napoli, alla ricerca di un difensore di esperienza da regalare al tecnico Walter Mazzarri. La fase difensiva del club azzurro ha manifestato evidenti incertezze e il presidente De Laurentiis non è nuovo a colpi di scena. Bonucci potrebbe rilanciarsi definitivamente e mettere in difficoltà Luciano Spalletti in vista delle convocazioni al prossimo Europeo.