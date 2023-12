Fiorentina-Verona: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Fiorentina e Verona sono pronte a scendere in campo per la partita del campionato di Serie A. I viola sono reduci dal risultato positivo in Conference League e dall’ottimo rendimento anche in Europa. La squadra è forte e le prospettive sono importanti. L’Hellas è in difficoltà, attualmente occupa il penultimo posto in classifica dopo gli ultimi tre pareggi consecutivi.

Fiorentina-Verona: probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikoné, Barak, Kouamé; Beltran.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Arthur, Bonaventura, Castrovilli, Dodò, Nico Gonzalez, Sottil

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Hien, Magnani, Terracciano; Folorunsho, Hongla, Serdar; Ngonge, Djuric, Lazovic.

Squalificati: Duda | Indisponibili: Faraoni

Fiorentina-Verona: l’orario

La partita Fiorentina-Verona, valida per la 16ª Giornata di Serie A, è in programma domenica 17 dicembre, alle ore 15:00, allo stadio Franchi.

Fiorentina-Verona: il pronostico

Con il pass per gli ottavi di Conference League in tasca, la Fiorentina affronta il Verona in una gara casalinga da non sbagliare. Nico Gonzalez, out in Ungheria per un problema muscolare, non sarà della partita. Gli scaligeri vengono da 3 pareggi consecutivi ma sono penultimi in classifica. Per continuare a inseguire un piazzamento europeo, la squadra di Italiano non può far altro che vincere. Optiamo per l’1.

Fiorentina-Verona: la diretta tv

Fiorentina-Verona sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).