Frosinone-Torino: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

La 15ª giornata del campionato di Serie A regala una sfida interessante tra due squadre protagonista di una buona prima parte di stagione. Da una partita la sorpresa Frosinone, trascinato dalle capacità di Eusebio Di Francesco, dall’altra il Torino di Ivan Juric. Il Frosinone è reduce dalla sconfitta contro il Milan ed è in grado di riscattarsi subito, i granata dell’entusiasmante successo contro l’Atalanta e dal rendimento di altissimo livello di Duvan Zapata.

Frosinone-Torino: probabili formazioni

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Monterisi; Brescianini, Bourabia; Soulé, Gelli, Ibrahimovic; Cuni.

Squalificati: Barrenechea | Indisponibili: Harroui, Kalaj, Lirola, Marchizza, Mazzitelli, Reinier

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Squalificati: Linetty | Indisponibili: N’Guessan, Pellegri, Schuurs

Frosinone-Torino: l’orario

La sfida di Serie A Frosinone-Torino, valida per 15ª giornata del campionato di Serie A, è in programma domenica 10 dicembre, alle 12:30 allo stadio Benito Stirpe.

Frosinone-Torino: pronostico

Quella tra Frosinone e Torino si prospetta una gara divertente. I ciociari giocano sempre a viso aperto, i 20 gol fatti e i 24 subiti lo dimostrano. Il Torino è una squadra più conservativa (13 gol fatti e 16 subiti), ma viene da un netto 3-0 all’Atalanta con Zapata in grande spolvero. Ci aspettiamo una gara aperta nella quale entrambe potranno andare in gol.

Frosinone-Torino: la diretta tv

Frosinone-Torino sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).