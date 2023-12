Torino, pazza idea sul calciomercato: nome importante in attacco

CalcioWeb

Il Torino inizia a valutare le operazioni di calciomercato. Il club granata si trova al centro delle attenzioni in questo mercato di gennaio e una notizia riguarda la possibile partenza del talentuoso Nemanja Radonjic, seguito da uno scontro con l’allenatore Ivan Juric. Questo potrebbe aprire la porta a nuovi arrivi nel reparto offensivo, con Armando Broja, centravanti del Chelsea, che figura tra i profili seguiti dagli uomini di mercato del Torino.

Il rapporto tra Nemanja Radonjic e l’allenatore Ivan Juric sembra essere giunto a un punto di rottura. Dopo l’ennesimo scontro tra il calciatore e il tecnico, il club sembra aver preso la decisione di mettere Radonjic sul mercato durante questa finestra di trasferimento di gennaio. Questa situazione potrebbe rappresentare un cambiamento significativo per la squadra, poiché Radonjic aveva dimostrato di essere un elemento importante nello scacchiere del Torino.

Con l’uscita di Radonjic, il Torino potrebbe cercare di rinforzare il suo reparto offensivo. Secondo le voci di mercato, uno dei nomi sul radar dei granata è Armando Broja, centravanti di proprietà del Chelsea. Il giovane attaccante albanese ha dimostrato il suo potenziale in prestito in altre squadre, inclusa una buona stagione con il Vitesse nella Eredivisie olandese. La sua esperienza e la sua abilità nel segnare gol potrebbero essere un valore aggiunto per il Torino, soprattutto considerando la possibile partenza di Radonjic.