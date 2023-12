Gaffe Udinese-Sassuolo: sul maxischermo appare Pulici al posto di Juliano | FOTO

CalcioWeb

La partita della 16ª giornata del campionato di Serie A tra Udinese e Sassuolo ha regalato tante emozioni e si è conclusa sul risultato di 2-2. Partenza sprint dei bianconeri che si portano in doppio vantaggio con i gol di Lucca e Pereyra, poi la reazione dei neroverdi con la doppietta di Domenico Berardi.

Clamoroso episodio prima del fischio d’inizio e in occasione del minuto di silenzio per la morte dell’ex calciatore Antonio Juliano. Sui maxischermi del Bluenergy Stadium è stata proiettata l’immagine di Paolo Pulici, ex attaccante di Torino, Udinese, Fiorentina e Nazionale. Il club bianconero si è successivamente scusato.

La foto di Pulici, vivo e vegeto, al posto di quella di Juliano. Come si suol dire: allunga la vita. #UdineseSassuolo pic.twitter.com/bAPOaYaR1G — Federico Casotti (@federicocasotti) December 17, 2023