Inter-Real Sociedad: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Si gioca l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League e la sfida tra Inter e Real Sociedad promette emozioni. Le due squadre sono già qualificate agli ottavi di finale, ma in palio c’è il primo posto e probabilmente un sorteggio più agevole. I nerazzurri sono reduci dallo scoppiettante 3-3 contro il Benfica, gli spagnoli dallo 0-0 casalingo contro il Salisburgo.

Inter-Real Sociedad: probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Audero, Di Gennaro, Stabile, Bisseck, Stankovic, Bastoni, Asllani, Klaassen, Barella, Martinez, Arnautovic.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Elustondo, LeNormand, Aihen Munoz; Turrientes, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Zakharyan. Allenatore: Imanol Alguacil.

A disposizione: Marrero, Odriozola, Zubeldia, Tierney, Pacheco, Martín, Olasagasti, Fernandez, Sadiq, André Silva, Zarate, Dadie.

Inter-Real Sociedad: l’orario

La partita Inter-Real Sociedad, valida per la 6ª Giornata di Champions League, è in programma martedì 12 dicembre, alle ore 21:00 allo Stadio San Siro.

Inter-Real Sociedad: il pronostico

In palio il primo posto del girone. Il tecnico Simone Inzaghi ha in mente di attuare il turnover e le forze fresche potrebbero comunque regalare soddisfazioni ai nerazzurri. Il pronostico è MG 1-3 Casa.

Inter-Real Sociedad: la diretta tv

Inter-Real Sociedad di Champions League sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 e in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Mediaset Infinity+.