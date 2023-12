Inter-Udinese: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

La corazzata contro una squadra in difficoltà. L’anticipo serale della 15ª giornata del campionato di Serie A mette di fronte Inter e Udinese in una partita che non ha bisogno di presentazioni. I nerazzurri sono reduci da un periodo entusiasmante e nell’ultima partita è arrivata una grande vittoria sul campo del Napoli. I bianconeri, invece, sono a rischio retrocessione e il distacco dalla zona rossa è di appena due punti.

Inter-Udinese: probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bisseck; Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: De Vrij, Dumfries, Pavard

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Lucca.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bijol, Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Success

Inter-Udinese: l’orario

La sfida di Serie A Inter-Udinese, valida per 15ª giornata del campionato di Serie A, è in programma sabato 9 dicembre, alle 20:45 allo stadio San Siro.

Inter-Udinese: il pronostico

Difficile fare un pronostico contro l’Inter. I nerazzurri sono in testa al campionato, in fiducia, segnano tanto e subiscono poco. A San Siro ospitano l’Udinese, in leggero miglioramento rispetto al pessimo inizio di stagione, ma che non sembra in grado di poter impensierire Thuram e compagni. Scontato il segno 1.

Inter-Udinese: la diretta tv

Inter-Udinese sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).