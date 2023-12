Inter, blitz sul calciomercato: la mossa in difesa per battere la concorrenza

CalcioWeb

L’Inter è una corazzata del campionato di Serie A e la dirigenza è in contatto per aumentare la qualità della rosa. Iniziano le manovre in difesa ed il primo blitz per la difesa ha portato i primi frutti. E’ vicino l’arrivo di Tiago Djaló, un calciatore portoghese che sta rapidamente guadagnando fama per le sue capacità in campo.

Nato il 9 aprile 2000 ad Amadora, Tiago Djaló iniziò la sua carriera calcistica nelle giovanili dello Sporting CP. Il suo talento non passò inosservato, e ben presto divenne una presenza costante nelle squadre giovanili dello Sporting. La sua versatilità gli consentì di giocare sia come difensore centrale che come terzino, dimostrando la sua abilità nel coprire diverse posizioni in campo.

Chi è Tiago Djaló, l’obiettivo di calciomercato dell’Inter

Djaló ha fatto il suo debutto professionale con lo Sporting CP nel 2018, prima con la seconda squadra e poi con i grandi. Il suo stile di gioco si basa sulla solidità difensiva, ma sa anche contribuire alla fase di ripartenza con lanci precisi per i compagni.

Nel 2010, Djaló ha fatto il salto in Ligue 1, unendosi al Lille OSC. E’ il trasferimento della svolta per il calciatore: il portoghese inizia a giocare con continuità e si conferma un punto di riferimento, dimostrandosi un elemento chiave nelle rotazioni della squadra.

Nonostante la sua giovane età, Tiago Djaló ha già dimostrato di avere il potenziale per diventare un difensore di alto livello. E’ finito nel mirino dei club più importanti e lo scatto dell’Inter potrebbe materializzarsi con un accordo entro le prossime settimane. I nerazzurri sono intenzionati a presentare un’offerta a gennaio per superare la concorrenza di Juventus e Atletico Madrid.