Juventus, la mossa obbligata della dirigenza dopo la vittoria contro il Napoli

La vittoria contro il Napoli ha confermato la forza della Juventus e le ambizioni da scudetto. I bianconeri non possono più nascondersi e l’obiettivo del quarto posto, sbandierato da Massimiliano Allegri, non è più credibile.

La recente prestazione contro il Napoli (vittoria 1-0 e primo posto in attesa della partita dell’Inter) rappresenta un momento significativo per la squadra e di valutazione dalla dirigenza. Il successo dell’Allianz Stadium conferma chiaramente la competitività della Juventus e invia un messaggio forte alle rivali.

L’Inter è una squadra forte e attrezzata per vincere lo scudetto e la Juventus avrà bisogno di uno scatto d’orgoglio della dirigenza sul calciomercato. Il centrocampo è considerato un reparto fondamentale per garantire equilibrio e creatività alla squadra, specialmente in vista della seconda parte della stagione e attualmente è ricco di lacune dopo la squalifica di Fagioli e quella in arrivo di Pogba.

La Juventus avrà bisogno di due innesti: un centrocampista di esperienza in grado di garantire qualità e quantità ed un giovane talento da inserire gradualmente in rosa.