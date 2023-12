Juventus, il sacrificato sul calciomercato per definire l’arrivo di Sudakov

CalcioWeb

Un movimento in entrata e uno in uscita: è questa l’idea della Juventus sul fronte calciomercato entro i prossimi giorni. Il club bianconero è al centro delle discussioni per un possibile affare che coinvolge l’esterno Iling-Junior e il talentuoso centrocampista Georgiy Sudakov dello Shakhtar Donetsk.

L’inglese è attualmente sotto contratto con la Juventus, ma sembra essere al centro dell’attenzione dei club di Premier League. Il suo talento innegabile, la velocità e la capacità di saltare l’uomo lo hanno reso un giocatore molto ambito. Alcuni club inglesi sembrano essere pronti a fare un’offerta interessante per portarlo in Premier League. La valutazione della Juventus è di 20 milioni di euro.

La cifra incassata potrebbe essere reinvestita per l’arrivo di Georgiy Sudakov, valutato poco più di 20 milioni di euro. La Juventus si trova di fronte a una decisione difficile. Iling-Junior rappresenta un calciatore di grande prospettiva e ha dimostrato il suo valore con alcune prestazioni di ottimo livello. Tuttavia, l’opportunità di aggiungere un talento come Sudakov al centrocampo potrebbe rafforzare notevolmente la squadra, contribuendo a migliorare il suo rendimento. Iling non sembra rientrare nei piani di Allegri, al contrario Sudakov potrebbe integrarsi al meglio con gli schemi del livornese.