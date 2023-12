Juventus-Napoli: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

E’ altissima l’attesa per la 15ª giornata del campionato di Serie A e il turno si apre con la super sfida tra Juventus e Napoli. La squadra di Massimiliano Allegri è pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto, è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Monza e da una serie di successi consecutivi. Gli azzurri, invece, sono chiamati a riscattare la brutta sconfitta casalinga contro l’Inter.

Juventus-Napoli: probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Squalificati: Fagioli, Pogba | Indisponibili: De Sciglio, Weah

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Mario Rui, Olivera

Juventus-Napoli: l’orario

La sfida di Serie A Juventus-Napoli, valida per 15ª giornata del campionato di Serie A, è in programma venerdì 8 dicembre, alle 20:45 all’Allianz Stadium.

Juventus-Napoli: il pronostico

La Juventus ospita il Napoli di venerdì, per l’Immacolata. I bianconeri hanno l’opportunità di effettuare il controsorpasso sull’Inter in caso di vittoria, ma il Napoli, che nell’ultimo turno ha perso proprio contro i nerazzurri, venderà cara la pelle. La rivalità accesa fra i due club renderà la gara piuttosto complicata. Scegliamo Multi Goal 1-3 Casa: i bianconeri, seppur non la squadra più offensiva del campionato, non è mai rimasta a secco in casa.

Juventus-Napoli: la diretta tv

Juventus-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).